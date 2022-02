Dmitrijs Petrenko: “Dzīve mani bija šausmīgi pievīlusi”

Interesanti, ka ceļu uz teātri Dmitrijs Petrenko atrada, kad viņam bija jau ap 30. No žurnālista, redaktora portālā politika.lv viņš kļuva par režisoru. “Dzīve mani bija tik šausmīgi pievīlusi. Sāka brukt tas, kam es ticēju, pie kā ļoti piestrādāju. No šodienas skatoties, sāku just, ka tas vienkārši nav mans. Tas ir absurdi, jo es taču kopš skolas gadiem zināju, ko gribu un kā gribu... Bet tad, kad tu to dabū, saproti – tas nav tavs. Un tas ir posms, kad tev pilnīgi vienalga, tu ej kā tanks,” viņš saka intervijā.



Šā numura vērtība ir sarunas. Mēs tiekamies ar Dmitriju Petrenko, Kristīni un Margaritu Balanām, Andu Munkevicu, Haraldu Silovu, Mariju Ulmani, Kseniju Daņilovu… Bet visam pāri, gluži kā gaisma tuneļa galā, apsolījums par pavasari: sauli, pirmajiem zaļajiem asniem, gājputnu atgriešanos un jauno modes sezonu – valdzinošu, bezbailīgu un negaidītu. Baudi!

Žurnālā lasi:

* interviju ar Liepājas teātra galveno režisoru Dmitriju Petrenko.

* iepazīsti aktuālās 2022. gada pavasara/vasaras modes tendences.

* kā zīmolam Jacquemus ir izdevies iemīlināt savās precēs visu planētas daiļo dzimumu un kļūt par Instagram zvaigzni.

* stāstu par Vērdžilu Ablo. Ielu zīmola Off-White dibinātāju un vadītāju, modes huligānu un inovatoru, kurš ieņēma arī Louis Vuitton vīriešu modes dizainera posteni.

* kā digitālā mode pamazām, bet pārliecinoši ieņem savu vietu fešionistu ikdienā.

* aktrises Lauras Siliņas atziņas. Viņa pazīst restartu, dzīvi mājās un radošuma labirintus. Viņa rok celmus, satiek lapsas, pati par savu ziedēšanu saka: tā slēpjas spējā brīnīties.

* interviju ar Zinātnes un inovāciju centra direktori Lieni Briedi par jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā, inovācijām un to nozīmi.

* patiesi aizraujošu stāstu par feminisma ikonu – lietuviešu arheoloģi Mariju Gimbutieni, kas nāca uz pēdām seno sieviešu civilizācijai.

* kā Siguldā iekārtojusies Ksenija Daņilova – slavenākā cepurniece valstī?

* sarunu ar ātrslidotāju Haraldu Silovu. Ātrums ar kafijas smaržu.

* interviju ar jauno, talantīgo scenogrāfi Mariju Ulmani.

* stikla mākslinieces Andas Munkevicas divas dzīves.

* māsas Balanas ārpus komforta zonas.

* jaunie un karstie. Modes dizainere Emīlija Ratkusa.

* Kāpēc mēs mainām ādu jeb kas ir ādas reģenerācija?

