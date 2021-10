Selina Keer (Foto: Publicitātes foto)

Šodien sākas Rīgas modes nedēļa. Visas modes skates pirmo reizi pieejamas ikvienam interesentam

No 12. līdz 16. oktobrim Rīgā norisināsies 33. Rīgas modes nedēļa. Pirmo reizi Modes nedēļas vēsturē visas modes skates no galvaspilsētas galvenās mēles norisināsies tikai bezsaistē, bet arī tiešsaistes formātā. Šosezon ikvienam būs iespēja novērtēt jaunās latviešu dizaineru kolekcijas no jebkuras pasaules vietas.