Doma laukumā māksliniece Anda Lāce radīs mākslas objektu

Performance radusies, māksliniecei reflektējot par un konfrontējoties ar Austrijas avangarda klasiķa Hermaņa Niča personālizstādi "Orģiju un mistēriju teātris" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un procesiem Latvijas sabiedrībā.

Ničs 1960.gados veidoja radikālo 20.gadsimta mākslas kustību - Vīnes akcionismu. Rituāli un pārradīšana ir viena no būtiskākajām autora daiļrades sastāvdaļām. Arī latviešu mākslinieces Lāces darbos un performancēs vērojami rituāla un atkārtojuma elementi.

Mākslinieci Niča darbībā saista monumentalitāte, rituālais un tas, kā performances laikā top paliekoši objekti - gleznas. Performances "Grūti nošķirt, vai tā ir orģijas apjoma liekulība vai patiesi visi te pēkšņi kļuvuši labāki" laikā Lāce Doma laukumā radīs jaunu mākslas objektu, darbojoties ar sūkļu figūrām un krāsām. Māksliniece strādās uz lielas plaknes, kas vērsta pret Latvijas Radio ēkas centrālo monumentālo portālu, kura zelminī atrodas figurālā kompozīcija - pārticības un labklājības alegorija.

Aptuveni stundu garā performance veidota, sadarbojoties ar komponisti Eviju Skuķi, mežraga spēlētāju un vokālo ansambli, kas apdzīvos priekšnesuma telpu.

Priekšnesumu speciālā norobežotā teritorijā varēs skatīties bez maksas, uzrādot Covid-19 sertifikātu. Lai izvairītos no pulcēšanās, izrādi būs iespēja vērot arī no lielāka attāluma Doma laukumā. Organizatori aicina būt piesardzīgiem, ievērot divu metru distanci no citiem apmeklētājiem un valkāt FFP2 respiratoru performances norises laikā.

Pasākums norisinās Niča personālizstādes "Orģiju un mistēriju teātris" pavadošajā programmā, kas iekļauj sarunas ar mākslinieku, diskusiju un lekciju ciklu, performances un nodarbības jauniešiem.