Leģendārais saksofonists Evans Pārkers ierakstījis jaunu mūziku Latvijas Radio

Evans Pārkers šobrīd ir 77 gadus vecs; viņa primārie intstrumenti ir soprānsaksofons un tenorsaksofons. Medijs The Guardian Pārkeru ir nodēvējis par „saksofona novatoru" un viņa solo improvizācijas nodēvējis par leģendārām, savukārt medijs BBC nosaucis viņu par „izcilu" un iesvētījis par „vadošu britu saksofonistu".

Medijs The Quietus agrīno Pārkera solo ierakstu „Monoceros" uzslavē par to, ka tas pat četrdesmit gadus vēlāk izklausās radikāls. Savukārt enciklopēdiskais izdevums Penguin Guide To Jazz ar četrām zvaigznēm no četrām novērtējis Pārkera albumu „The Snake Decides", piebilstot, ka tā ir īpaši nozīmīga mūsdienu mūzikas dokumentācija. Vēlāk izdevums to pievienojis arī tā saucamajam „Core collection" sarakstam, kas uzskaita visaptverošai džeza kolekcijai neaizvietojamus albumus.

Foto: Publicitātes foto

Evans Pārkers ir virselpas meistars; šīs netradicionālā instrumenta spēles tehnika – apvienojumā ar fenomenālu kontroli pār virstoņiem – ļāvusi viņam attīstīt nepārtrauktā skaņā balstītu, tūlītēji atpazīstamu improvizēšanas stilu. Pārkers ir spēlējis kopā ar Dereku Beiliju (Derek Bailey), Deivu Holandu (Dave Holland), Sesilu Teiloru (Cecil Taylor), Entoniju Brekstonu (Anthony Braxton) un daudziem citiem.

Līdzās Evana Pārkera darbiem raidījumā „Tāda mūzika" būs dzirdami arī ģitārista un klarnetista Aleksa Vārda (Alex Ward) un bundzinieka Endrjū Laila (Andrew Lisle) jaundarbi. Raidījums „Tāda mūzika" LR3 ēterā skan kopš 2019. gada, to veido kultūras žurnālists un festivāla „Skaņu mežs" programmas veidotājs Rihards Endriksons.