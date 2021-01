Jaunie un karstie. Geimere Dana Dima jeb DanucD: "Spēlēšana man ir pavērusi durvis uz pasauli"

Viņas pilna laika darbs ir videospēles PUBG spēlēšana interneta tiešraidē, un, to darot nieka (salīdzinoši!) divus gadus, viņa ir kļuvusi par vienu no retajiem vietējiem blogeriem, kam piešķirts YouTube apbalvojums Sudraba poga (to saņem, sasniedzot 100 000 abonentu skaitu), ir noslēgusi sponsorēšanas līgumu ar datoru aksesuāru ražotāju Logitech, kļuvusi par e-sporta komandas Team SoloMid biedri un nemainīgi ir piecu skatītāko PUBG straumētāju topā. Iepazīsimies!



Ko tu teiktu, ja tev vajadzētu par sevi pastāstīt pavisam svešam cilvēkam?

Esmu draudzīga, bet ir ļoti grūti kļūt par manu draugu.

Kā tu nezinātājiem izskaidrotu, ar ko nodarbojies?



Latvijā, kur cilvēki ir konservatīvāki, tas ir sarežģīti, bet ASV pietiek ar vienu vārdu – influencer vai streamer. Precīzāk – esmu ietekmētāja datorspēļu kopienā, straumētāja Twitch platformā un YouTube satura veidotāja.

Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva

Kāds ir bijis tavs karjeras ceļš?

Konkurence datorspēļu vidē ir liela, un izveidot karjeru ir ļoti grūti. Šobrīd pasaulē ir aptuveni 2 miljardi aktīvo spēlētāju, no tiem apmēram 100 miljoni mēģina spēles straumēt un kļūt par influenceriem. Pēc bakalaura darba aizstāvēšanas Latvijas Universitātes programmā Starptautiskās ekonomiskās attiecības un darba IT izklaides biznesa uzņēmumā Evolution Gaming, kur paralēli strādāju, lai apmaksātu mācības, sapratu, ka darbs tā klasiskajā izpratnē manā dzīvē nerada pārmaiņas un svaigas emocijas. Nolēmu nodarboties ar to, kas man patīk, – veltīt laiku pašattīstībai un mīļākajam hobijam geimingam.

Sākumā nebija mērķa pelnīt vai kļūt populārai, vēlējos tikai spēlēt un dalīties savās emocijās. Tikai pēc četrus piecus mēnešus ilgas, intensīvas datorspēļu straumēšanas sāku gūt pirmos panākumus. Nācās nospēlēt pirmās 1000 stundas, lai mainītu priekšstatu, ka meitenes neprot spēlēt PUBG augstā līmenī. Straumētāju meiteņu lielākā problēma ir tā, ka viņas mēģina skatītājus pievilināt tikai ar savu vizuālo tēlu un maz laika velta prasmju attīstīšanai.

Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva

Kas tevi atšķir no pārējiem spēlētājiem?

Pamazām sapratu, ka augsts spēļu līmenis nav vienīgais, kam te ir liela loma. Pašlaik ne tikai spēlēju, bet arī domāju scenārijus savām spēlēm un vlogiem, katru nedēļu filmēju, sarakstos ar sponsoriem un ieguldu finanses savu kanālu attīstībā. Tas viss kopā palīdz palielināt auditoriju. Twitch platformā man ir 540 000 sekotāju, YouTube – ap 529 000, Instagram – 211 000. Grūti spriest, kas mani atšķir no citiem spēlētājiem, taču zinu vienu – es visu daru ar lielu azartu, un tas tiešām piesaista skatītājus.

Kādas ir šā dzīvesveida priekšrocības un trūkumi?

Lielākais geiminga influenceru karjeras mīnuss ir tas, ka vairāk nekā puse dzīves jāpavada, straumējot un veidojot sociālo mediju saturu. Taču man šī virtuālā vide patīk, spēlēšana man ir pavērusi durvis uz pasauli – esmu apceļojusi Eiropu un ASV, satikusi ietekmīgus cilvēkus un draugus. Un, protams, tas man ir devis finansiālo brīvību.



Kuru savu sasniegumu tu šobrīd vērtē visaugstāk?

Negribu vērtēt sasniegumus, tos lai izskaitļo auditorija. Taču lepojos, ka šogad esmu pievienojusies vienai no pasaulē lielākajām e-sporta organizācijām Team SoloMid (TSM). Ne visiem tiek dota šāda iespēja, tāpēc nevarēju pat iedomāties, ka meitene no Latvijas var būt TSM sastāvā.

Labākais padoms, ko esi saņēmusi?

Ievēro toleranci! Interneta vidē ir ļoti daudz cilvēku, un viņi ir dažādi – ar atšķirīgiem viedokļiem, reliģijām un vērtībām –, tādēļ ir jāprot sadzīvot un respektēt citu viedokli.

Atziņa, kurai nešaubīgi tici.

Nekad neklausies, ko saka apkārtējie, – dari to, ko pats vēlies!

Par ko labprāt pasmejies?

Par savām kļūdām.

Kas tevi aizkustina?

Azarts.

Cik svarīgs tev ir tavs vizuālais tēls?

Mēs visi gribam būt skaisti un slaidi. Protams, vizuālais tēls ir svarīgs, taču tas nav primārais.

Kā atpūties, lai patiešām atpūstos?

Ļoti banāli. Pēc ilgas filmēšanas vai straumēšanas gribu vienkārši pasēdēt klusumā, paskatīties filmas un garšīgi paēst.

Vai tev ir arī citi talanti?

Uzskatu, ka talantu nav vispār, – panākumi ir ilga un smaga darba sekas. Visam ir vajadzīgs laiks un mērķtiecība.

Ar ko nodarbojies brīvajā laikā?

Brīvā laika ir maz, un cenšos to pavadīt kopā ar ģimeni.

Ar ko sākas tava diena?

Mani sadarbības partneri lielākoties ir no ASV, mūsu laika joslas atšķiras, un vienā naktī daudz kas var mainīties. Tāpēc, tikko pamodusies, pārbaudu e-pastus telefonā, bet diena turpinās kā visiem pārējiem cilvēkiem – brokastu gatavošana, duša...

Vai tev ir mājdzīvnieks?

Jā, man ir suns, krievu toiterjers Zulu. Ļoti mīlu suņus.

Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva

Laimes mirklis ir...

...pamosties ik dienas.

Tu mēdz savu vārdu ierakstīt Google meklētājā?

Jā, gadās. Brīnos par to, ko cilvēki meklē par mani, – visbiežāk viņi grib zināt, cik es pelnu un kā izskatās mana spēļu studija.

Kādu mūziku klausies?

Pilnīgi visu – no klasikas līdz hiphopam.

Kas tev šķiet visgrūtākais dzīvē?

Visgrūtāk ir to nodzīvot harmonijā ar sevi.

Ko tu gribētu sasniegt?

Godīgi sakot, man nav ilgtermiņa mērķu, bet īslaicīgie rodas procesā. Galvenais moto ir būt labākai nekā iepriekšējā dienā.

Foto: no privātā arhīva

5 dzīvē gūtās atziņas/secinājumi

1. Par spīti visām barjerām, dari darbu, ko mīli! Dzīve ir viena, un ir muļķīgi to pavadīt, darot lietas, kas tevi neaizrauj.

2. Akli neuzticies citu cilvēku padomiem!

3. Nenožēlo to, kas jau noticis.

4. Nebaidies no neveiksmēm, tās ir daļa no tavas veiksmes.

5. Daudz smaidi!

