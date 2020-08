Veseli un spēcīgi mati: 3 soļi, kā līdz tiem tikt

1. Sagatavošanas posms

Kāds ir mūsu matu kopšanas standarts? Vairums atbildēs – lietojam šampūnu un kondicionieri. Taču matiem un galvas ādai, gluži tāpat kā sejai, ir nepieciešama attīrīšana, jo arī tā cieš gan no ārējās vides kaitējuma, gan iekšējiem faktoriem. Ja tiek bojāta galvas ādas aizsargbarjera, ārējais piesārņojums var nokļūt dziļākos tās slāņos, ietekmējot matu augšanu. Turklāt uz galvas ādas uzkrājas liekais sebums, nosprostojot poras un atkal jau traucējot matu atjaunošanās procesus. Šajos gadījumos palīdzēs īpaši produkti, kas nodrošina dziļāku matu un galvas ādas attīrīšanu, tādejādi pastiprinot arī vēlāk lietojamo produktu iedarbību.

2. Barošana un aizsardzība

Lai gan mata redzamo daļu veido nedzīvas šūnas, tā jebkurā gadījumā ir savstarpēji saistīta būvelementu ķēde, kuru stiprinot varam uzturēt matus labā stāvoklī. Galvenais mata struktūras pamatelements ir īpaši izturīga olbaltumviela keratīns, kuru no bojājumiem sargā mata ārējā zvīņveida kārta. Tā, gluži kā bruņas, palīdz noturēt matā nepieciešamo mitruma līmeni un sargā no ārējiem bojājumiem. Tāpēc šim aizsargslānim ir jābūt stipram un spēcīgam. Tieši nostiprināšanai ir paredzēta lielākā daļa matu kosmētikas, jo īpaši serumi un maskas, kuru sastāvā ir dažādas eļļas, augu ekstrakti, vitamīni, kā arī pats keratīns. Tie baro matu, nogludina tā virskārtiņu un veic arī aizsargājošu funkciju. Līdzās ikdienas matu kopšanai nevajag aizmirst par termoaizsardzību, it sevišķi tad, ja matu žāvēšana un veidošana ir tava ikdiena. Karstums bojā matu aizsargslāni, zaudējot mitrumu, tie kļūst sausi un nespodri.

3. Augšanas veicināšana

Matiem ir nepieciešama barošana kā no ārpuses, tā dziļākos slāņos, jo matu saknēs jeb sīpoliņos notiek šūnu dalīšanās, kas nodrošina matu augšanu. Ar gadiem šie procesi palēninās, tādēļ mati kļūs plānāki, smalkāki un trauslāki. Lai atmodinātu katru snaudošo sīpoliņu un aktivizētu vielmaiņas procesus, ieteicams kursa veidā lietot īpašus līdzekļus, kas paredzēti matu augšanas veicināšanai, – to aktīvās sastāvdaļas stimulē galvas ādas apasiņošanu, lai matu sīpoliņi var saņemt nepieciešamās barības vielas. Matus spēcināt palīdz arī dažādas masāžas un procedūras, kas aktivizē asinsriti. Šobrīd populāras ir lāzerprocedūras, mezoterapija, kā arī plazmas injekcijas matu augšanas stimulēšanai.

Tomēr jāņem vērā, ka ne procedūra, ne matu kopšanas līdzeklis nelīdzēs, ja uzturs nebūs sabalansēts. Olbaltumvielas, cinks, B grupas vitamīni, omega 3 taukskābes, kā arī dzelzs palīdz pilnvērtīgi darboties gremošanas traktā esošajiem enzīmiem, kuri sašķeļ uzturvielas, lai tās var uzsūkties organismā. Ja šo vielu organismam trūks, tas būs pamanāms ar neapbruņotu aci – mati kļūs trausli un nespodri. Par to īpaši jādomā veģetāriešiem un vegāniem, kā arī tiem, kas mīl eksperimentēt ar dažādām diētām. Būtiski matu stāvokli ietekmē gremošanas sistēmas veselība, jo noteiktu bioloģiski aktīvu vielu uzsūkšanos traucē kuņģa un zarnu trakta slimības. Matiem kaitē arī smēķēšana, jo nikotīns sašaurina asinsvadus, galvas āda tiek sliktāk apasiņota, mati nesaņem gana daudz barības vielu un kļūst trauslāki.

