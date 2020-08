Latviešu tapetes, kas atklāja Ameriku: zīmols "Livette’s Wallpaper"

Otas triepienu raksta tapete tika radīta interjeram, ar kuru piedalīties ikgadējā interjera projektu konkursā One Room Challenge. To raksturoja bohēma, afrikāņu stila elementi, neitrāli toņi un zaļumi. Tagad tapete Brush Stroke papildina Skandināvu kolekciju un kļuvusi par vienu no pieprasītākajiem zīmola dizainiem. (Foto: Livette’s Wallpaper)