Milānas "La Scala" baleta zvaigzne - rīdzinieks Timofejs Andrijašenko: "Cilvēki šeit man patīk ne mazāk kā Rīgā"

Cilvēki Marina Nasardinova | Pastaiga

Dižais horeogrāfs Džordžs Balančins teicis: lai balets būtu komerciāli veiksmīgs, tas jānosauc par Gulbju ezeru. Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējums to apstiprināja – šī izrāde ir bijusi izpārdota gadu no gada. Kad tomēr tika pieņemts lēmums to atjaunot, dekorācijas un video teātris pasūtīja spānim Huanam Giljermo Novam, tērpus – amerikānim Roberto Perdiziolem, bet dejot galveno vīriešu lomu uzaicināja Timofeju Andrijašenko. Milānas Teatro alla Scala baleta vadošo solistu, vienu no labākajiem Prinčiem Eiropā – turklāt rīdzinieku.