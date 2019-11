Didzis Grodzs

Paradoksi, metaforas un asprātības - Jura Dimitera jaunākajā izstādē skatāmas viņa laika zīmes

Jura Dimitera jaunajā personālizstādē «Mana laika zīmes» (“Signs of my Time”) apmeklētājiem būs iespēja izsekot līdzi leģendārā mākslinieka interešu lokam un viņa daudzpusīgajai radošajai darbībai no 60. gadu beigām līdz šim brīdim. Izstāde skatāma mākslas galerijā "MuseumLV" Rīgā, A. Pumpura ielā 2, līdz 2020. gada 4. janvārim.