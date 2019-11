Šoruden modē - militārais stils, ārkārtīgi kuplas kleitas un izcelts viduklis

Vidus

Rudens stāsts ir par vidukli, par uzdrīkstēšanos paust sievišķības spēku! Tas ir akcentējams ar jostu kontrastējošā vai pieskaņotā krāsā, turklāt tagad apjozt drīkst ne tikai svārkus, bikses un kleitas, bet – kas svarīgi! – arī biezas un masīvas formas virsdrēbes.

Brandon Maxwell (Foto: ZUMAPRESS.com)

Balenciaga (Foto: GOL/Capital Pictures)

Tibi (Foto: ZUMAPRESS.com)

Chanel (Foto: GOL/Capital Pictures)

Givenchy (Foto: GOL/Capital Pictures)

Proenza Schouler (Foto: GOL/Capital Pictures)

Gucci (Foto: GOL/Capital Pictures)

Stella McCartney (Foto: GOL/Capital Pictures)

Peter Pilotto (Foto: GOL/Capital Pictures)

Brock (Foto: ZUMAPRESS.com)

Saldajā

Garas vai īsas, galvenais – ārkārtīgi kuplas. Tādas ir šīs sezonas kleitas, kuru uzdevums ir piesegt sievišķīgu siluetu un jebkādas auguma pludlīniju pazīmes. Tērps, kurā var gan paslēpties, gan dramatiski paziņot, – go big or go home!

MOLLY GODDARD (Foto: ddp images/Capital Pictures / Vi)

Erdem (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Vivienne Westwood (Foto: GOL/Capital Pictures)

Vaquera (Foto: ZUMAPRESS.com)

Nina Ricci (Foto: GOL/Capital Pictures)

Marc Jacobs (Foto: ZUMAPRESS.com)

Carolina Herrera (Foto: ZUMAPRESS.com)

Brandon Maxwell (Foto: EPA/Scanpix)

Balmain (Foto: GOL/Capital Pictures)

Alexander McQueen (Foto: GOL/Capital Pictures)

Funkcija

Militāri izstrādājumi ar misiņa pogām, neskaitāmām kabatām, haki vai smilškrāsas toņiem un kamuflāžas rakstos – funkcionālisms ir kļuvis par būtisku noskaņu spēcīgās un kaujinieciskās mūsdienu sievietes arsenālā. Aizraujošāks, ja tiek kombinēts ar izteikti sievišķīgām detaļām.

Chloe (Foto: GOL/Capital Pictures)

Chloe (Foto: GOL/Capital Pictures)

Hermes (Foto: GOL/Capital Pictures)

Jacquemus (Foto: GOL/Capital Pictures)

Miu Miu (Foto: GOL/Capital Pictures)

Prada (Foto: ZUMAPRESS.com)

Proenza Schouler (Foto: GOL/Capital Pictures)

Stella McCartney (Foto: GOL/Capital Pictures)

Stella McCartney (Foto: GOL/Capital Pictures)

Saistītās ziņas Šobrīd modē! Slavenas dāmas pucējas ar mazo meiteņu aksesuāriem, kas maksā pāris centus Virsjaku modē šobrīd aktuāli: āda, stepētas jakas un smilšu krāsas mētelīši Šoruden modē - garderobe no segas, polsterēti pleci un romantiskā nostalģija