Latvijā ienāk jauns franču parfimērijas zīmols - "HFC Paris"

No zīmola HFC Paris dibināšanas brīža 2017.gadā tā parfimēri Benuā Beržia un Vensāns Rikors ir laiduši klajā 21 smaržu četros virzienos: Original, Black, Asia un Magic. Sākot ar gaisīgiem, maigiem ziedu aromātiem Chic Blossom, Wear Love Everywhere un liktenīgā Lady in Red līdz pat austrumniecisku garšvielu, koku un mistikas pilnajiem Shade of Chocolate, Sword Dancer un Devil’s Intrigue.

Foto: Publicitātes foto

Ikvienā zīmola kolekcijā iekļautie aromāti atšķiras pēc noskaņas, rakstura un dizaina līnijas. Taču tos visus vieno uzņēmuma “olfaktoru” rokraksts [olfactorius – latīņu valodā nozīmē aromātisks, smaržīgs, smaržu uztverei piederīgs] — “apjomīgākam” skanējumam un pievilcības efekta pastiprināšanai praktiski visās HFC Paris kompozīcijās ietilpst afrodiziaki— ambra un muskuss, kā arī Madagaskaras vaniļa, kas ir plaši pazīstama savu eiforisko īpašību dēļ.

Foto: Publicitātes foto

“Laimes sajūta — tā ir jūtu ķīmija, kuru mēs varam atveidot, izmantojot aromātus. Seksualitāte, pievilcība, pārliecība par sevi un apmierinātība ar dzīvi — visus šos laimes kodus mēs ierakstām mūsu smaržās. Tā arī ir HFC Paris galvenā koncepcija.

Smaržu radīšanai mēs izmantojam retas, vērtīgas un dabiskas sastāvdaļas, piemēram, rožu eļļu, jasmīna ekstraktu un vijolīšu saknes, kā arī “slepenus” aromātiskus savienojumus. Mēs vēlamies, lai katras mūsu smaržas atklāšana ikvienam, kas to pērk, kļūtu par īstu mīlas stāstu un personisko sapņu piepildījumu,” skaidro parfimērs Vensāns Rikors.

Foto: Publicitātes foto

Divos darbības gados uzņēmumam ir bijuši vērā ņemami panākumi — HFC Paris smaržu pārdošana sākta lielākajos Maskavas tirdzniecības centros (CUM, GUM un “Zolotoje Jabloko”), ļaujot zīmolam iekarot stabilu vietu Krievijas pircēju pieprasītāko nišas parfimērijas zīmolu TOP 5. Tuvākajā laikā zīmols plāno apgūt Igaunijas, Lietuvas un Armēnijas tirgus.

Foto: Publicitātes foto

Viens no uzņēmuma galvenajiem veiksmes faktoriem ir tā neparastā koncepcija. Savus aromātus HFC Paris pozicionē kā “parfimērijas mākslas objektus”. Zīmola ideja ir vizuālā tēla un aromāta skanējuma apvienošana. Tas patiešām ir unikāls gadījums, kad parfimērijas zīmola radošajā komandā darbojas ne tikai smaržu radītāji, bet arī ilustratori. Visa radošā procesa laikā komandas dalībnieki darbojas kopā, ar sinerģiju, vispirms izdomājot katras smaržas “tēlu”, pēc tam to vizualizējot un veidojot aromātisko kompozīciju.

Tā, kolekcijas Magic izstrādē piedalījās modes ilustratore Megana Hesa, Original — spāņu ilustrators Arturo Elena, bet kolekcijas Asia oriģinālo vizuālo noformējumu izstrādāja ķīniešu mākslinieks Kims Cu.

HFC Paris rūpīgi strādā ar ikvienu ražošanas detaļu, pievērošot smaržu iesaiņojuma formai tikpat daudz uzmanības, cik tā saturam. Tādēļ HFC Paris flakonus piegādā īpaši no Normandijas, tos ar rokām gatavo no stikla un pēc tam pārklāj ar emalju.

Pēc tam, pielietojot unikālu tehniku, kuru līdz tam nav izmantojis neviens parfimērijas zīmols, uz flakoniem tiek veidotas ilustrācijas. HFC Paris parfimērijas mākslas objekti sagādās estētisku baudu pat visizsmalcinātākajiem nišas aromātu cienītājiem.