Vēl viens Lāgerfelda līdzgaitnieces pārsteigums: "Chanel" sarīko augstās modes skati bibliotēkā

"Chanel" skate rudens/ziema 2019/2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Zīmols "Chanel" allaž ir asociējies ar eleganci, un tāds tas ir joprojām.

Taču savā tērpu kolekcijā Vjāra ir padarījusi šķietami maigākas Lāgerfelda savulaik striktās līnijas - piemēram, pie īsām kleitām pieskaņojot noapaļotu formu "bomber" tipa žaketi.

"Chanel" rudens/ziema 2019/2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

"Chanel" 2019./2020. gada rudens/ziemas kolekcijā ir kostīmi, īsas kleitas, eleganti krītošas bikses, kas saskaņojas ar spīdīgām blūzēm, kā arī garas vakarkleitas. Dažas - ar atkailinātiem pleciem un jostu, citas - ar garām piedurknēm, darinātas no spīdīga auduma vai satīna.

"Chanel" rudens/ziema 2019/2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

No tālienes apģērbi izskatās kā tapuši no tvīda, taču, pēc vogue.com vēstītā, tie patiesībā ir no izšūta auduma.

Modele Kaija Gerbere "Chanel" rudens/ziema 2019/2020 skatē. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Piedāvājam ielūkoties Viržīnijas Vjāras veidotajā "Chanel" 2019./2020. gada rudens/ziemas augstās modes kolekcijā:

"Chanel" galvenā dizainere, Karla Lāgerfelda ilggadējā līdzgaitniece Viržīnija Vjāra. (Foto: ZUMAPRESS.com)

Saistītās ziņas "Chanel" un "Fendi" piemiņas pasākumā Parīzē godina Karlu Lāgerfeldu "Chanel" bez Karla Lāgerfelda: dizainere Viržīnija Vjāra izrāda savu pirmo kolekciju Parīzē izrādīta Lāgerfelda pēdējā kolekcija. "Chanel" modeles un viesi nespēj valdīt asaras