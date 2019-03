Apkopoti veikali Rīgā, kur meklēt latviešu modes zīmolus

Rīgā atrodami vairāki daudzzīmolu modes veikali, kuri piedāvā vietējo dizaineru, kas ir šīs sezonas RFW dalībnieki, kolekcijas. Konceptveikalā BOLD Concept Store (Tērbatas 45a) var atrast tādus zīmolus kā Natalija Jansone, Iveta Vecmane un One Wolf. Baltijas dizaina konceptveikalā Awake (Galleria Riga, Dzirnavu 67) atrodams One Wolf, Baiba Ladiga un bērnu modes zīmols Rock and Mouse. Soyka Secret Garden (Antonijas 22-1) piedāvājuma klāstā atrodami tādi latviešu zīmoli kā Soyka, Antistar, Savibijoux, Pasdemarque. Zīmola One Wolf tērpus piedāvā arī konceptveikals Bang Bang.

Natalija Jansone rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Kvartālā „Berga bazārs” ir iespēja atrast tādus zīmolus kā Bergs Prive (veikalā Bergs), Narciss, Anna Led un Ameri (pašu dizaineru veikali) piedāvājumu klāstu. Romantiskas noskaņas atradīsiet Mucenieku ielā 7, kur salonā „6. Septembris” tiek piedāvātas Katya Katya London kleitas. M50 (Miera iela 17) atrodami Baibas Ladigas tērpi, bet veikalā Public Image (Brīvības ielā 57) – zīmola Public Makes Image tērpi, NONAME Place (Antonijas 1-3A) – NONAME Atelier kolekcijas.

Volga rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pašu studijas/veikalus apmeklētājiem piedāvā Natalija Jansone (Jāņa iela 3, Vecrīga), One Wolf (Lāčplēša 10 un Laipu 2/4), VOLGA (11.novembra krastmala 35, 5.stāvs, 95-97, iepriekš pierakstoties), MCouture (Strēlnieku ielā 2A) un Zaza Couture (Maskavas iela 250). Zīmola Amoralle sievišķīgu un greznu tērpu cienātājas var iegriezties zīmola veikalā Brīvības ielā 33, kas liks sajusties īpaši ikvienai apmeklētājai. Ja dodaties atpūtā uz Jūrmalu, variet iegriezties Katana boutique un Baltic Beach Hotel, kur atradīsiet Anna Led tērpu kolekcijas. Savukārt, lai atrastu jaunajiem tērpiem piemērotas kurpes, būs jādodas uz Mednieku ielu 7, kur jūs varēsiet iegādāties Elīnas Dobeles apavu kolekcijas.

Zaza couture rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Gados jaunākie modes interesenti var doties arī uz Elkor veikaliem (Elkor Plaza un Elkor t/c Spice), kur viņi atradīs latviešu zīmolu Zaza Couture, kā arī uz bērnu preču veikalu „Pingas” (Ģenerāļa Radziņa krastmala 29), kur tiek piedāvātas bērnu zīmola Rock and Mouse preces. Zīmolam Aristocrat Kids ir sava studija Aristocrat Kids Atelier (Vagonu 23), vizītei uz kuru iepriekš jāpiesakas pa tel. 29277449.

Tāpat, šīs sezonas RFW dalībnieki savus radītos tērpus piedāvā iegādāties savos internetveikalos: One Wolf (Onewolf.eu), Ameri (ameri.lv), Anna Led (annaled.com), Amoralle (amoralle.com), NARCISS (narcissfashion.com), NONAME atelier (nonameatelier.com), Rock and Mouse (rockandmouse.com), Zaza Couture (zazacouture.eu), Elīna Dobele (elinadobele.com). Savukārt, interneta veikalā tastelatvia.com var iegādāties Baibas Ladigas un Ivetas Vecmanes veidotus tērpus.

Anna Led rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Atgādinām, ka Latvijas un ārvalstu modes dizaineru 2019.-2020. gada rudens/ziemas sezonas kolekcijas tiks rādītas Rīgas modes nedēļas ietvaros no 26. līdz 30. martam.

Saistītās ziņas Modes svētki galvaspilsētā: izsludināta Rīgas modes nedēļas programma Topmodele Ginta Lapiņa: "Jā, es nokritu zīmola Roberto Cavalli piemērīšanā" Lielā tenisa jaunā princese Aļona Ostapenko: "Es vienkārši saņemos"