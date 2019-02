Kopjošās kosmētikas jaunumi: cimdiņš spodrai ādai, sejas maska kā ūdens malks un tīrība Holivudas stilā

Cimdiņš spodrai ādai

Zīmola Glov attīrošais cimdiņš On The Go aizstās jebkuru attīrošo līdzekli. Pietiek to saslapināt ar ūdeni – un inovatīvās mikrošķiedras atbrīvos ādu no visu veidu dekoratīvās kosmētikas, pat ūdensnoturīgās skropstu tušas un lainera.

Pieejami cimdiņi kā visiem ādas tipiem, tā arī speciāli jutīgai un taukainai ādai. Tie ir hipoalerģiski un saudzē ādas dabīgo lipīdu aizsargslāni. € 14,90.

Dabiskai acu zonas attīrīšanai

Dr. Hauschka sortimentu jaunajā gadā papildina divfāžu līdzeklis acu meikapa noņemšanai, kas maigi un efektīvi attīra ādu no dekoratīvās kosmētikas un vienlaikus kopj jutīgo zonu ap acīm. Līdzekļa sastāvā ir rožūdens, augu ekstrakti un eļļas, tas ir viegls un ātri iesūcas ādā. € 19,25 (75 ml).

Tīrai un mitrinātai ādai

Beauté Pacifique līnijas Super Fruit jaunums – micelārais ūdens bagātināts ar antioksidantiem un vitamīniem, tāpēc gan attīrīs ādu, gan mitrinās to un pie viena regulēs mitruma līdzsvaru. Līdzeklis piemērots arī jutīgai ādai.

Ūdens malks izslāpušai sejai

Jaunā Origins sejas maska Drink Up nodrošina intensīvu ādas mitrināšanu desmit minūšu laikā. Sastāvā Šveices ledāju ūdens, hialuronskābe, kā arī aprikožu, apelsīnu, upeņu un rožu eļļu komplekss. Īpaši ieteicams dehidrētai, sausai ādai. € 23 (75 ml).

Holivudas stila tīrība

Holivudas zvaigžņu iecienītais zīmols Glam Glow laidis klajā jaunus produktus sejas attīrīšanai. Putojošais attīrītājs Gentlebubble ar ābolu un zaļās tējas ekstraktiem, E vitamīnu un aminoskābēm attīra un mitrina ādu, apgādājot to ar skābekli.

Savukārt pīlinga krēms Tropicalcleanse uz ādas pārvēršas putās, lai to ātri atbrīvotu no grima un netīrumiem. Krēma sastāvā ir rozā māls, augļu ekstrakti, kā arī granātābolu sēklas un tropisko augļu enzīmi, kas tonizē un atsvaidzina. Putojošais attīrītājs € 24,90 (150 ml), pīlinga krēms € 29,90 (150 ml).

