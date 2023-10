Ko darīt ja ir visi šie simptomi? Vai vajadzētu veikt Covid-19 testu, un, ko darīt, lai justos labāk? Uz visiem šiem jautājumiem atbildes sniedz CNN medicīnas eksperte, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārste un veselības politikas un vadības profesore Džordža Vašingtona universitātes Milkena institūta Sabiedrības veselības skolā Dr. Leana Vena.

1. Ko darīt, ja parādās saaukstēšanās simptomi?

"Elpceļu infekcijas ir ļoti izplatītas, īpaši ziemā. Ir vairāk nekā 200 vīrusu, kas izraisa saaukstēšanos. Tiek lēsts, ka bērni katru gadu pārcieš sešas elpceļu slimību epizodes, bet pieaugušie - divas līdz četras epizodes. Saaukstēšanās simptomi parasti izzūd bez īpašas ārstēšanas,” uzsver ārste.

"Tas, kas cilvēkiem būtu jādara, ja viņiem ir šādi simptomi, ir atkarīgs no viņu veselības stāvokļa un mājsaimniecībā esošo personu neaizsargātības. Ir cilvēku grupas, kas ir ļoti neaizsargātas pret Covid-19 un gripu. Šīm personām, ja testa rezultāti ir pozitīvi, nekavējoties būtu jāuzsāk ārstēšana, lai samazinātu hospitalizācijas un nāves risku.”

"Es aicinātu ikvienu, kam parādās saaukstēšanās simptomi, veikt Covid-19 testu mājas apstākļos. Riska grupās esošajiem, arī gripas testu.”

2. Kā ir ar citiem vīrusiem? Kurā brīdī cilvēkiem vajadzētu veikt pārbaudes, piemēram, attiecībā uz respiratori sincitiālo vīrusu (RSV)?

"RSV nav mērķtiecīgas pretvīrusu terapijas, pozitīvs tests nemaina ārstēšanas veidu. Lielākajai daļai cilvēku ar saaukstēšanās simptomiem šī iemesla dēļ nav nepieciešams veikt vīrusu testu,” stāsta Dr. Leana Vena.

3. Kad cilvēkiem vajadzētu meklēt medicīnisko palīdzību?

"Lielākajai daļai cilvēku nav nepieciešams vērsties pie sava veselības aprūpes sniedzēja, ja viņi slimo ar vīrusu izraisītām saaukstēšanās slimībām. Tiem, kam vajadzētu vairāk uztraukties, ir vecāka gadagājuma cilvēki vai bērni, kā arī cilvēki ar paaugstināta riska stāvokļiem. Šiem cilvēkiem un viņu aprūpētājiem jābūt gataviem vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja viņi ir noraizējušies vai ja kaut kas nešķiet pareizi, piemēram, ja vecāka gadagājuma cilvēks šķiet apjucis, bērns ir miegaināks nekā parasti, vai ja kādam cilvēkam ir pamatslimība, kas šķiet pasliktinās."

"Pretējā gadījumā medicīniskā palīdzība jāmeklē, piemēram, ja bērni nespēj uzņemt šķidrumu, ja ir elpas trūkums un apgrūtināta elpošana, kā arī ilgstošs drudzis. Arī intensīvi un pastiprinoši simptomi, piemēram, kakla sāpes un galvassāpes, var rosināt vērsties pie ārsta."

4. Kā sevi varam pasargāt, lai šajā vīrusu sezonā nesaslimtu?

"Es vēlos uzsvērt, ka vīrusu infekcijas ir ļoti izplatītas un no tām ir grūti izvairīties. Tomēr ir pasākumi, ko cilvēki var veikt, lai samazinātu iespēju inficēties. Šie pasākumi ietver rūpīgu roku mazgāšanu. Cilvēkiem, kuriem nav iespējas nomazgāt rokas ārpus mājās, jāizmanto roku dezinfekcijas līdzeklis, pirms pieskaršanās sejai un ēdienam."

"Atkarībā no tā, cik svarīgi ir izvairīties no vīrusu infekcijām, cilvēki var veikt papildu pasākumus, tostarp izvairīties no iekštelpām, kurās pulcējas daudz cilvēku, un citu cilvēku klātbūtnē valkāt augstas kvalitātes sejas masku. Protams, aicinu cilvēkus arī vakcinēties – gan pret gripu, gan Covid-19."