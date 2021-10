Saaukstēšanās? Ņem talkā aveņu tēju

15. gadsimtā no avenēm un cukura vārīja sīrupu, ko lietoja, lai uzlabotu garšu rūgtām zālēm. Vidusjūras valstīs šo paņēmienu izmanto arī mūsdienās. Pirms vairākiem simtiem gadu no avenēm darīja vīnu un degvīnu ar ārstniecisku iedarbību. To dara arī tagad un uzskata, ka šie dzērieni atbilstošās devās lieliski palīdz gremošanas sistēmai.

Aveņu lapas un kāti noder zāļu tēju pagatavošanai. Tās iesaka gan kakla skalošanai, gan pret caureju, gan saaukstēšanos. Svaigas avenes uzlabo zarnu darbību un rosina apetīti. Aveņu sulu iesaka lietot, ja ir paaugstināts asinsspiediens un ateroskleroze.

Aveņu lapu novārījumu lieto kā pretiekaisuma līdzekli un savelkošu līdzekli gastrīta ārstēšanai, bet ziedu uzlējumu – acu kompresēm.

Avenēs ir daudz kālija, kalcija un magnija, kas ir būtiski kaulu un zobu stiprināšanai, kā arī nervu sistēmas stabilizēšanai. Vispār vērtīgo vielu avenēs ir tik daudz, ka šīs ogas gluži pamatoti ir ierindotas mūsdienu superproduktu klāstā kā ļoti iedarbīgs dabas dots dārgums, kas aizkavē novecošanu.

Kā pagatavot aveņu pulveri?

Aveņu pulveris ir aromātisks, košs un noderīgs gan produktu un ēdienu iekrāsošanai, gan garšas un smaržas bagātināšanai.

Ir vairāki pagatavošanas paņēmieni, bet šis ir visvienkāršākais un zināmā mērā arī veselīgākais, jo tiek saglabātas sēkliņas, kas beigās tiek samaltas.

Sausas avenes ber vienā kārtā uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru. Liec 40 grādu karstā cepeškrāsnī un karsē aptuveni stundu. Atstāj durtiņas pavērtas spraugā, lai liekais mitrums var izkļūt laukā. Pēc tam ar koka lāpstiņu saplacini ogas un liec atpakaļ krāsnī. Žāvē, līdz ogas ir pavisam izkaltušas un drūp. Process var ilgt pat sešas stundas un vēl vairāk – atkarībā no ogu sulīguma.

Pēc tam kaltētās ogas samal vai nu kafijas, vai garšvielu dzirnaviņās. Pulveri uzglabā traukā ar aizskrūvējamu vāku sausā un tumšā vietā.

