Latvijā sāk ģimenes ārstu vakcinēšanu pret Covid-19

Kā pavēstīja Austrumu slimnīcas pārstāve Ilga Namniece, šodien slimnīcā sāksies ģimenes ārstu vakcinācija. Šim nolūkam arī atvērta telefona līnija, pa kuru ģimenes ārsti var pieteikties vakcinācijai.

Savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Janita Veinberga informēja, ka ārstniecības iestāde jau ir izplatījusi aicinājumu ģimenes ārstu prakšu ārstniecības personālam un darbiniekiem, aicinot pieteikties vakcinācijai pret Covid-19.

Arī Stradiņa slimnīcā ir atvērta atsevišķa telefona līnija, lai dotu iespēju kolēģiem no ģimenes ārstu praksēm saņemt vakcīnu kādā no slimnīcā atvērtajiem vakcinācijas kabinetiem. Vakcinācijas kabineti darbosies arī brīvdienās, tādējādi sniedzot iespēju vakcinēties maksimāli lielam skaitam kolēģu no citām ārstniecības iestādēm.

Vadoties pēc Veinbergas paustā, ja Nacionālais veselības dienests nozīmētu papildu vakcinējamo grupas, piemēram, medicīnas studentus, slimnīca būtu gatava nodrošināt arī to vakcināciju. Stradiņa slimnīca pauž gatavību audzēt vakcinācijas kapacitāti, norādot, ka ārstniecības iestādei ir pieejami pieci vakcinācijas kabineti.

Kā piektdien žurnālistiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), patlaban tiek veikta vakcinācija arī medicīnas studentiem, bet tikai tiem, kas strādā slimnīcās. Vaicāts, vai kopā ar ģimenes ārstiem no šodienas plānots sākt arī medicīnas studentu vakcināciju, ministrs atbildēja: "Man ir informācija, ka šāda iecere ir."

Kā noskaidroja aģentūra LETA, uzaicinājums uz vakcināciju ģimenes ārstiem izsūtīts arī "e-veselības" sistēmā, un ģimenes ārsti, kuri vēlas saņemt poti, uz vakcinēšanu tiek pierakstīti katrs savā noteiktā laikā.

Jau vēstīts, ka 26.decembra rītā Latvija saņēma ražotāja "BioNTech-Pfizer" vakcīnas "Comirnaty" pirmo daļu 9750 devu apmērā, bet 4.janvārī Valsts asinsdonoru centrā tika nogādāta otrā krava ar 13 650 "Pfizer" un "BioNTech" ražotajām vakcīnu "Comirnaty" devām. Ar šīm devām pietiek 11 700 mediķu vakcinācijai, jo imunitātes izveidošanai vienam cilvēkam nepieciešamas divas devas.