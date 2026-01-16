Ar svinīgo solījumu Dobeles novada skolu jaunieši papildina jaunsargu rindas
Godinot Ziemassvētku kaujās kritušo latviešu karavīru varonību, 10. janvārī Ziemassvētku kauju muzejā un tā apkārtnē norisinājās Ziemassvētku kauju 109. gadadienas atceres pasākumi.
Muzeja teritorijā svinīgā ceremonijā solījumu deva apmēram 200 jaunie jaunsargi, tostarp instruktores Baibas Kuhtarskas vadībā 12 jaunsargi no Penkules pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolas.
Svinīgajā solījumā jaunsargi apsolās nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai savas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolās pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus. Šis solījums ir simboliski vārti uz Jaunsardzes kustību, kas šobrīd apvieno tūkstošiem Latvijas bērnu.
Dienas izskaņā notika tradicionālais lāpu gājiens no Ziemassvētku kauju muzeja “Mangaļos” līdz Ložmetējkalnam, kur cieņpilnā gaisotnē aizritēja atceres brīdis, kur tika iedegti atmiņu ugunskuri un klātesošie, baudot karstu tēju, godināja latviešu strēlnieku drosmi.
Pēc pasākuma abu skolu jaunsargiem bija īpaša iespēja tikties ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, uzdot viņam sev interesējošos jautājumus un kopīgi nofotografēties, kas bija īpašs brīdis jauniešiem.
Sarunā jaunsargu instruktore Baiba Kuhtarska pauda prieku par jauniešu ieinteresētību Jaunsardzes kustībā, kas skolu jauniešus piesaista ne tikai ar disciplīnu un atbildību, bet arī ar praktiskajām nodarbībām – orientēšanos, ieroču apmācību, sakaru apmācību, pirmo palīdzību un lauka kauju iemaņām. Iegūtās zināšanas un prasmes, nepieciešamības gadījumā, jaunsargi varēs pielietot ikdienas dzīvē.
Patlaban abu skolu 39 jaunsargi turpina apmeklēt nodarbības un ar lielu nepacietību gaida mācību gada noslēgumā plānoto Jaunsardzes nometni.
Sadarbībā ar Baibu Kuhtarsku informāciju sagatavoja Dobeles novada Izglītības pārvalde.