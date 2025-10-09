Kontrolieri turpinās apciemot Daugavpils iedzīvotājus viņu mājās, brīdina pašvaldība
Pēc ūdens patēriņa skaitītāju regulārās verificēšanas atcelšanas daudziem Daugavpils iedzīvotājiem radušies jautājumi par to, vai SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kontrolieri turpinās apmeklēt dzīvokļus.
Pārvaldnieks skaidro: jā, uzņēmuma darbinieku vizītes joprojām ir iespējamas, taču tikai citu iemeslu dēļ, informē uzņēmuma pārstāvji.
Kāpēc kontrolieri apmeklē dzīvokļus?
- Kontroles rādījumu nolasīšanai no ūdens patēriņa skaitītājiem, lai pārbaudītu iesniegto datu precizitāti.
- Skaitītāju neesamības vai bojājumu fiksēšana.
- Nesankcionētu pieslēgumu vai pārkāpumu konstatēšana.
Kā atpazīt SIA “DDzKSU” kontrolieri?
-
Kontrolierim vienmēr līdzi ir dienesta apliecība ar fotogrāfiju un uzņēmuma zīmogu.
-
Darbinieki apmeklē dzīvokļus darba laikā:
- Pirmdienās, ceturdienās – no plkst.8.00 līdz plkst.17.00
- Otrdienās, trešdienās – no plkst.11.00 līdz 20.00
- Piektdienās – no plkst.8.00 līdz 16.00
Ja rodas šaubas, iedzīvotāji var pārliecināties par kontroliera identitāti, zvanot uz abonentu nodaļu pa tālruniem 80007287; 65407287 vai uz avārijas dienestu pa tālruni 80076100 un nosaucot savu adresi.
Svarīgi: SIA “DDzKSU” darbinieki nekad nepieprasa samaksu skaidrā naudā uz vietas. Apmaksa par izpildītājiem darbiem tiek iekļauta ikmēneša rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem. Ja kāds prasa samaksāt “uzreiz un tagad” – visticamāk, tie ir krāpnieki.
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iedzīvotājus būt vērīgiem un neatteikt piekļuvi SIA “DDzKSU” kontrolieriem, jo viņu darbs nodrošina precīzu aprēķinu, godīgu izmaksu sadali un drošu inženiertīklu ekspluatāciju dzīvojamās mājās.