Dabas aizsardzības pārvalde brīdina makšķerniekus: par neatļautu auto novietošanu var nākties atvadīties no vairākiem simtiem eiro
Baltijas jūras piekrastē, tai skaitā Slīteres Nacionālajā parkā un dabas liegumos (DL) "Užava", "Ovīši" un "Ziemupe", neraksturīgi agri sākusies bušu makšķerēšanas sezona.
Bet līdz ar makšķernieku pieplūdumu pieaudzis arī pārkāpumu skaits – Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) konstatējusi jau piecus pārkāpumus, kad automašīnas novietotas vai ar tām braukts ārpus meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
Par šādu neatļautu automašīnas novietošanu pārkāpējam piemērojams sods 30 līdz 350 eiro apmērā.
"Aktīvajā bušu makšķerēšanas sezonā mēs pastiprināti uzraugām, kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tiek ievēroti pārvietošanās ierobežojumi un makšķerēšanas noteikumi. Diemžēl arvien biežāk redzam, ka cilvēki apzināti ignorē aizlieguma zīmes un mēģina piebraukt jūrai pārāk tuvu, bojājot pat transporta kustību ierobežojošos stabus un informatīvās norādes."
"Šāda rīcība kaitē gan dabai, gan apgrūtina citiem iespēju droši atpūsties. Bušu makšķerēšana ir lieliska tradīcija, kas ik gadu pulcē tūkstošiem cilvēku, un, ja būsim atbildīgi pret dabu un ievērosim noteikumus, piekrastes skaistums un iespēja baudīt šo atpūtas veidu saglabāsies arī nākamajām paaudzēm," uzsver pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītājs Raits Čakstiņš.
Lai atpūta pie dabas būtu atbildīga un nebeigtos ar sodu, pārvalde aicina makšķerniekus ievērot noteikumus un izmantot tikai oficiālos stāvlaukumus. Slīteres Nacionālajā parkā pieejami pieci stāvlaukumi (Sīkragā, Mazirbē, Pitragā, Vaidē un Kolkā), DL "Užava"– trīs, "Ovīši" – četri, "Ziemupe" – viens stāvlaukums.
Pārvalde vērš arī uzmanību, ka atbildīga atpūta pie jūras nozīmē ne tikai automašīnu novietošanu tām paredzētajās vietās, bet arī makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un rūpes par vidi. Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē makšķerējot no krasta, drīkst izmantot ne vairāk kā trīs makšķerēšanas rīkus, katram rīkam – ne vairāk par trim jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu). Vairāk nekā vienu vairākžuburu āķi atļauts lietot tikai tad, ja tie ir brīvi (kustīgi) pievienoti pie vienas mākslīgās ēsmas. Vienai personai lomā paturēt atļauts ne vairāk kā 10 kilogramus plekstu un ne vairāk kā piecas akmeņplekstes, kas nav mazākas par 30 centimetriem.
No 1. oktobra līdz 15. novembrim Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos aizliegts lomā paturēt lašus un taimiņus. Tāpat jāatceras, ka pirms došanās makšķerēt nepieciešams iegādāties Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. To iespējams iegādāties arī elektroniski, un tā ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu un nav nepieciešama personām, kuras jaunākas par 16 gadiem vai vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.
Pārvalde atgādina arī par principu "Ko atnesi, to aiznes!" – pludmalē nedrīkst atstāt ar makšķerēšanu saistītos atkritumus, piemēram, ēsmas traukus, svinu vai makšķerauklas, kā arī pārtikas atkritumus, iepakojumu vai tukšās pudeles. Atkritumi jānogādā tuvākajā slēgtajā konteinerā, jo tie ne tikai piesārņo vidi, bet var kļūt arī par nāves slazdu savvaļas dzīvniekiem.
Atpūšoties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pludmalēs, jāņem arī vērā, ka ārpus īpaši ierīkotām vietām aizliegts kurināt ugunskurus. Tāpat nedrīkst vākt kritalas tuvējā mežā, jo tās kalpo par nozīmīgu dzīvotni kukaiņiem un ir daļa no dabiskās barības ķēdes, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.