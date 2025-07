Kā ir pareizāk - nogriezt sēni ar nazi vai raut to ārā no zemes "ar sakni"? Skaidro mikoloģe Inita Dāniele

Kā Jauns.lv norāda Latvijas Nacionālā dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja, mikoloģe Inita Dāniele, "šis jautājums ir bezgalīgs un par to iedzīvotāji spriež katru gadu". Tāpat viņa uzsver, ka "sēnēm nav sakņu - tām ir sēņotne, kas atrodas augsnē un sēnei principā ir vienalga, vai sēņotājs to izrauj vai izceļ no zemes".