Valsts mežos iestādīti gandrīz 30 miljoni jaunu koku

LVM izmanto vairākus meža atjaunošanas veidus. Visizplatītākais ir stādīšana ar rokām, un šādā veidā šopavasar atjaunoti 13,5 tūkstoši hektāru meža. Vēl 4,7 tūkstoši hektāru šajā gadā tiks atjaunoti dabiski. “Stādīšana ar rokas darbarīkiem nozīmē, ka iepriekš sagatavotā meža augsnē ar lāpstu vai stādāmo stobru iestāda kociņus. Savukārt dabiskajā atjaunošanā mežam ļaujam atjaunoties pašam – no koku izsētajām sēklām, sakņu vai celmu atvasēm. Kāda ir atšķirība? Stādot mežu, mēs varam izaudzēt kvalitatīvu un augstvērtīgu kokmateriālu, jo izmantojam pašus labākos meža stādus, kuri izaudzēti no selekcionētām sēklām. Dabiskā ceļā kādas nu tās sēklas ir, tādas ir – ja tēvs bija neizdevies, tad dēls būs līdzīgs. Taču, ja audze ir bijusi kvalitatīva, tur arī pēcnācēji būs kvalitatīvi. Tādēļ ir svarīgi, nocērtot mežu un ievācot galveno koku ražu, atstāt izcilus kokus – ar taisniem stumbriem, simetriskiem vainagiem, no kuriem tad arī var izsēties kvalitatīvas sēklas. Vēl viena atšķirība ir tā, ka stādot stādus jau uzreiz iestādām pareizā attālumā citu no cita, kas atvieglo kopšanu, savukārt, kopjot dabiski atjaunojušos audzi, ir nepieciešama rūpīga atstājamo koku izvēle. Te var jautāt, kādēļ tad mēs visu nestādām, ja reiz tas ir efektīvāk? Tas nebūtu pareizi, jo ir nepieciešams saglabāt līdzsvaru starp dabīgajām un stādītajām audzēm.”