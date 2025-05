Tūkstošiem apmeklētāju pulcējas Baltijā lielākajā meža izziņas festivālā Tērvetē

Pasākuma koordinators un “LVM Rekreācija un medības” projektu vadītājs Normunds Namnieks stāsta: “Interese par “Latvijas Meža dienām” ar katru gadu turpina pieaugt – gan no apmeklētāju puses, gan no stendu dalībniekiem, piedāvājot arvien kvalitatīvākas aktivitātes meža izziņas pieturās. Lai gan šis bija viens no pirmajiem gadiem, kad bažas varētu raisīt laikapstākļi, tomēr viss noritēja teicami un arī šogad pasākumā pulcējās rekordliels apmeklētāju skaits. Ģimenes uz meža nozares festivālu bija ieradušās no visiem Latvijas novadiem, plaši pārstāvēta bija Zemgale un Kurzeme. Tālāko ceļu mērojušas ģimenes no Zosēniem, Apes, Aglonas, Daugavpils, Ventspils, Aknīstes, Limbažiem. Priecājamies, ka arvien vairāk apmeklētāju ierodas no tuvējās kaimiņvalsts Lietuvas.”