Tautas receptes, kas padarīs tavus traukus un santehniku tik spožus kā jaunus

Balti nosēdumi uz kādreiz spožajām virsmām zināmi katrai saimniecei. Jo cietāks ūdens tek no krāna, jo ātrāk tie veidojas. Atbrīvoties no nosēdumiem nav viegli – tie nešķīst ūdenī un var būt ļoti noturīgi pret tīrāmajiem līdzekļiem. Bet viss ir vienkārši – neglītie traipi necieš skābes, tāpēc to iznīcināšanai var lietot dažādus skābi saturošus līdzekļus. Galvenais – nepārcenties un nesabojā tīrāmo virsmu.



Tautas receptes lielākoties ir drošas un der ne tikai santehnikas, bet arī trauku tīrīšanai.