"Ievas saldumu" radītāja Ieva Bome: "Kūku cepšana ir skaists un garšīgs darbs"

“Tad pienāca kovids. Kaimiņi joprojām ik pa laikam pajautāja, kāpēc es savas kūkas netirgoju, un beidzot es šai idejai pieķēros un nodomāju – jā, kāpēc gan es to nedaru? Turklāt man tepat pie mājām bija pielāgojama telpa kūku cepšanai. Tiklīdz biju sapratusi, ka gribu to darīt, nokārtoju visas formalitātes – un kūku cepšana varēja sākties.” Tagad kūku cepšana ir Ievas pilna laika darbs, un viņa ir ļoti priecīga, ka jau pašā sākumā nolēma nedarīt to mājas virtuvē. “Atsevišķās telpās ir daudz vieglāk strādāt un uzturēt kārtību, turklāt varu atdalīt darbu no mājas lietām.” Ieva atzīst, ka viņas kūku cepšanas māka ir apgūta tikai caur pieredzi – trenējoties, eksperimentējot un apmeklējot dažādas meistarklases. No katras viņa ir paņēmusi kaut ko noderīgu un ļoti vērtīgu.