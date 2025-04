Latvijā jau ceturto reizi notikusi vaislas jaunbuļļu izsole; vērtīgākais liellops pārdots par 5650 eiro

"Mēs varam lepoties ar to, ka mums ir saimniecības, kuru dzīvniekiem ir izcili ģenētiskie rādītāji. Francijā gaļas liellopi tiek vērtēti 10 ballu skalā, un arī Latvijā ir saimniecības, kuras šādu novērtējumu ir saņēmušas. Mums ir arī saimnieki, kuru jaunbuļļi ir saņēmuši pat 10++ vērtējumu. Ja salīdzinām to ar Franciju, kura ir vairāku šķirņu dzimtene, šādu novērtējumu saņemtu vien 2% no visiem dzīvniekiem, un mēs esam to skaitā," skaidro Jakovickis.