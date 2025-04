Kā atgūt naudu par medicīnas izdevumiem, skaidro VID

Sākot no 1. marta, var aizpildīt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļu par medicīnas izdevumiem. Ja deklarācija nav aizpildīta par iepriekšējiem gadiem, vēl vari pagūt to izdarīt par 2022. un 2023. gadu. Deklarāciju par 2021. gadu var iesniegt līdz 2025. gada 23. jūnijam. Nodokli var atgūt tikai tie, kam bijuši ienākumi (darba alga, honorārs, pensija), no kuriem maksāts IIN, un nav iespējams saņemt vairāk par gada laikā ieturēto IIN. To, cik lielu summu pērn esi samaksājusi IIN, vari redzēt savas deklarācijas D veidlapas 19. ailē.