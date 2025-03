Latvijā ievērojami vairāk pērk kvadriciklus, bet mazāk traktorus un kombainus

Kvadriciklu zīmolu starpā īpaši strauju izaugsmi uzrādījis zīmols CF MOTO, kura reģistrēto vienību skaits pieaudzis no 19 vienībām 2023.gadā līdz 168 vienībām 2024.gadā. Būtisku kāpumu uzrādījuši arī kopskaita topa nākamie zīmoli - GOES (no 6 uz 66) un ODES (no 17 uz 62).