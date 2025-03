Kad ēdienam pievienot čia, kaņepju un linsēklas, bet kad tomēr ne?

Tomēr, ja linsēklas un kaņepju sēklas tiek pievienotas maizei un apceptas, jāņem vērā, ka augstā temperatūra var samazināt dažas to uzturvērtības īpašības. Pētījumi liecina, ka Omega 3 taukskābes ir jutīgas pret karstumu, un to pakļaušana augstai temperatūrai var samazināt to efektivitāti. Tāpēc labāk būtu pievienot šīs sēklas ēdienam pēc tā pagatavošanas, lai saglabātu taukskābes nemainītā stāvoklī. Tātad, lai iegūtu maksimālu labumu no linsēklām, kaņepju sēklām un arī čia sēklām, tās vislabāk lietot atsevišķi vai pievienot ēdienam pēc produkta termiskas apstrādes.