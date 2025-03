Kā izvēlēties ideālo gaisa kondicionieri savam mājoklim?

Mūsdienu gaisa kondicionieri ne tikai atdzesē gaisu, bet arī palīdz uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem ar alerģijām, astmu vai citām elpošanas problēmām. Daudzos modeļos ir integrētas uzlabotas filtrācijas sistēmas, kas attīra gaisu no putekļiem, alergēniem, pelējuma sporām, baktērijām un pat vīrusiem.

Viens no efektīvākajiem filtrācijas risinājumiem ir HEPA filtri, kas spēj aizturēt pat vismazākās gaisa daļiņas, padarot gaisu tīrāku un drošāku elpošanai. Tie ir īpaši noderīgi pilsētvidē, kur gaisā var būt daudz piesārņojošu daļiņu no transporta un rūpniecības emisijām.