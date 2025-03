FOTO: Pavasarīgas pārmaiņas vannasistabā ar IKEA: to var ikviens!

„Kāds papildu plaukts vai kaste mantu glabāšanai nekad nebūs no lieka. Vannasistabā var lieti noderēt VESKEN plaukts (no 9 €) vai VESKEN ratiņi (no 12 €), kas palīdzēs uzturēt kārtību, īpaši mazās telpās, kur nebūt nav viegli atrast vietu visām mantām. Kompaktā forma ir ideāli piemērota šauriem stūriem vai vietām, kur neietilpst nekas cits, un ir praktisks risinājums dvieļu, kosmētikas piederumu un citu nepieciešamāko lietu glabāšanai. Minimālistiskais dizains palīdz padarīt telpu vizuāli kārtīgāku un mierīgāku,“ saka interjera dizainers.