Staltbrieži nodara postījumus jaunaudzēm

Tādēļ LVM aicina medniekus aktīvāk pievērsties staltbriežu populācijas regulēšanai, jo šie dzīvnieki, savairojoties pārāk lielā skaitā, rada problēmas ne tikai tautsaimniecībai, bet arī sabiedrības drošībai, ar to domājot ceļu satiksmes drošību, jo pieaug automašīnu un briežu sadursmju risks. “Par šo jautājumu diskutējam ar organizācijām, kas pārstāv medniekus. Mednieki piekrīt, ka vietām staltbriežu patiešām ir par daudz, taču vēl jāstrādā pie interešu sabalansēšanas un jāizstrādā jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs sadarbības memorands, kurā vienotos gan par visiem ar dzīvnieku populāciju apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem, gan sasniedzamajiem mērķiem, gan pušu pienākumiem. Patlaban atšķirībā no deviņdesmitajiem gadiem medības ar mērķi sagādāt gaļu vairs nav tik būtisks aspekts. Tagad mednieks vairāk vēlas baudīt medību procesu, iegūt trofejas, regulāri sastapt dzīvniekus un selektīvi izvēlēties to, kuru tieši nomedīt. Tas viss ir skaisti un pareizi, taču jāņem vērā arī mežsaimniecības un lauksaimniecības intereses,” uzsver Guntis Ščepaniks.