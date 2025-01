FOTO: Atpūta dabā vēsajos mēnešos

Rūķu ciematā “Latvijas valsts mežu” dabas parkā Tērvetē tiek piedāvātas ne tikai pankūkas un daudz gaismas – tepat ir arī rūķu kokzāģētava, kurā top dažādas lietas no koka. Nedēļas nogalēs rūķi pastaigu cienītājiem par prieku iekurina ugunskuru, pie kura ciemiņi var gan sasildīties, gan uzcept līdzi paņemtos gardumus, gan arī paklausīties izzinošus rūķu stāstus par mežu un tā iemītniekiem. Februārī nedēļas nogalēs Rūķu sētā darbosies arī sveču darbnīca, kurā ikviens varēs radīt sveci pēc savas gaumes. Parka takās kursē Pasaku bānītis, apmeklētājiem ir atvērts skatu tornis, kas vakaros iemirdzas gaismās. Sapņaino noskaņojumu Rūķu ciematā papildina mirdzoši milzu čiekuri un ozolzīles, kas ievākti rudens ražas laikā, bet no koka augstumiem visus uzmundrina dzenis ar savu neatlaidīgo kalšanu. Uzmanīgi aplūkojot apkārtni, var saskatīt īstu ziemas brīnumu – lāsteku dimantus, kas sasaluši laistās visās krāsās. Pēc spēcinošām pastaigām svaigā gaisā iespējams pārnakšņot kādā no pazemes mājām LVM dabas parka glempingā.