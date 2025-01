Dzīvoklis pārdots, nauda saņemta. Vai jāmaksā ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma?

Ja iegādājāties dzīvokli par 100 000 eiro, ieguldījāt 10 000 eiro tā remontā un uzlabošanā, bet pēc tam to pārdevāt par 150 000 eiro, kapitāla pieaugums būs 40 000 eiro. Šo summu aprēķina, no pārdošanas cenas atņemot pirkuma vērtību un veiktos uzlabojumus: 150,000 - 100,000 - 10,000 = 40,000 euro. Kapitāla pieauguma nodoklis jāmaksā tieši no šīs summas.