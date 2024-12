Padomi, kā pasargāt savu mājokli no zagļiem svētku laikā

Viens no svarīgākajiem ieteikumiem, kā pasargāt savu mājokli no zagļiem svētku laikā, ir izvairīties no publiskas informācijas izpaušanas par savu īpašumu un plāniem doties prom. Valsts policija atgādina, ka detalizētas ziņas sociālajos medijos vai stāstīšana nepazīstamām personām par brīvdienu plāniem un to, cik ilgi mājoklis būs tukšs, var piesaistīt noziedznieku uzmanību.