Harissa pasta ir radusies Ziemeļāfrikā, kur to plaši izmanto vietējo tautu virtuvēs. Pastas asums atkarīgs no izmantotajiem čili pipariem. Visbiežāk izmanto poblano, fresno un serrano čili, bet pasta labi sanāk arī no mūsu lielveikalos pieejamajiem sarkanajiem vai zaļajiem čili. Ja gadās atrast, noteikti vajag pamēģināt guajillo un ancho čili piparus, kas ir maigāki, bet ļoti aromātiski. Ja izmanto kaltētus čili, iepriekš tos izmērcē un pievieno, kad pastu blendēsi.