Manai ģimenei garšo! Varbūt iegaršosies arī tavai?

Ar šo konkursu vēlējamies parādīt, cik lieliski, daudzveidīgi, gardi un, svarīgākais, arīdzan mūsdienīgi ir latviskie ēdieni, kurus grams gramā pēc omes receptes vai vieglu roku Mārtiņa Sirmā gaumē ceļam galdā reizēs, kad visi sanākam kopā. Jo tieši šādas reizes arī ir svētki. Lūdzām sūtīt receptes mums, piebilstot, ka ēdiens ar stāstu allaž būs gardāks, tā vēlēdamies saprast, cik mūsu – žurnāla 100 labi padomi un tā satelītizdevumu – lasītāju vidū ir domubiedru un vai arī viņiem šķiet, ka latviskais garšas kods ir tā vērts, lai to vētītu, pētītu un godā celtu. Izrādījās, pietiekami, lai omulīgajā Viesistabas mājas restorānā gatavojot kopīgu maltīti un to kopā baudot, jau slēgtu ķirbja krēmzupas slacītu un rozmarīna sāļās karameles zīmogotu ēstmīļu draudzību. Bet par to vairāk turpmākajās lappusēs.