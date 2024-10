Vai, pārdodot nekustamo īpašumu, jāmaksā nodoklis? Un citi būtiski jautājumi par nekustamajiem īpašumiem

Zemes pārdevējam ir jābūt vienai no šādām pazīmēm: persona, kas veic lauksaimniecisko darbību vai ar to ir nodarbojusies iepriekš; ieguvusi šo īpašumu denacionalizācijas ceļā; vai ieguvusi dāvinājuma, vai mantošanas ceļā no personas, kas savukārt atbilda iepriekš minētajām pazīmēm. Savukārt zemes pircējam ir jābūt personai, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību un personas ieņēmumus noteiktā apjomā veido tieši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības, vai arī zemes pircējs ir Latvijas zemes fonds.