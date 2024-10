Ko darīt rudenī, lai pavasarī dārzā būtu mazāk gliemežu? Un ko nekādā ziņā nedarīt

Dārzos šos rīmas var sastapt no pavasara līdz pat decembrim, taču lielākā Spānijas kailgliemežu aktivitāte novērojama no jūnija līdz septembra beigām vai oktobra sākumam. Tad tie ēd un ēd, bet augustā un septembrī intensīvi vairojas, dējot oliņas, parasti mitrās un tumšās vietās. Tās var atrast zem akmeņiem, ķieģeļiem, podiem, dēļu kaudzēm, zemes spraugās krūmu paēnā un citur. Oliņas tur pārziemo, un pavasarī no tām izšķiļas jauna ēdelīgo gliemju paaudze. Labākā metode, kā ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatīšanos, ir to oliņu iznīcināšana. Apskati visas vietas, kur tavā īpašumā varētu būt sadētas gliemežu oliņas, savāc visas, ko pamani, un iznīcini, iemetot sālsūdenī.