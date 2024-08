Uzturs jūsu mājdzīvniekam: svarīgi padomi līdzsvarotam uzturam

Tomēr būtiski pieminēt arī to, ka bieži vien paši saimnieki, labu gribot, nodara kaitējumu mīluļa veselībai, to cienājot ar gardumiem no cilvēku galda. Tas ir viens no biežākajiem alerģiju, gremošanas sistēmas traucējumu un aptaukošanās iemesliem mājdzīvniekiem, turklāt ļoti liela daļa cilvēkiem paredzētu produktu mājdzīvniekiem ir toksiski.