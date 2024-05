Daži vienkārši triki, kā par elektrību un ūdeni maksāt mazāk

Interjera dizainers uzsver, ka tikai 3 % no pasaules ūdens krājumiem ir saldūdens. Tāpēc ūdens taupīšana ir prātīga ne tikai no finansiālā, bet arī no ekoloģiskā viedokļa. Mūsdienās pastāv moderni risinājumi, kas var palīdzēt mājās ietaupīt ūdeni. Piemēram, ūdenskrāns ar iebūvētu aeratoru samazina ūdens plūsmu līdz pat 50 %, nesamazinot spiedienu. Savukārt laikā, kad jāgaida, līdz siltais ūdens būs gana uzkarsis, to var nelaist zudībā notekā, bet satecināt spainī vai lejkannā un vēlāk izmantot telpaugu aplaistīšanai.