Šī ierīce tērē elektrību nepārtraukti! Kas obligāti jāizslēdz, ja ilgāku laiku neesi mājās

Dodoties prom no mājas, īpaši uz vairākām dienām vai pat nedēļām, lai baudītu vasaras atvaļinājumu, pirms tam padomā par to, kuras no ierīcēm vari tikmēr atslēgt. "Ir ierīces, kas elektrību patērē nepārtraukti – pat, ja tās ir izslēgtas un nedeg neviens indikators. Atvieno no elektrības kafijas automātu, mikroviļņu krāsni, televizoru un citas ierīces, kuras netiks izmantotas, kamēr nebūsi mājās," uzsver Viktorija Ķirsone. Šo padomu ir vērts ievērot arī ikdienā, bet atvaļinājumā laikā, kad periods, ko cilvēki pavada ārpus mājām, ir ievērojami ilgāks, tas būs īpaši efektīvi.