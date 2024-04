Viens viegls triks un uzziedēs pat tās orhidejas, kas nav ziedējušas gadiem

"Kad orhideja būs noziedējusi, jums paliks stublājs, no kura ziedi būs nokrituši. Tā vietā, lai nogrieztu stublāju pie pašiem pamatiem, vislabāk to darīt tieši virs redzamā mezgliņa. Tam vajadzētu stimulēt vēl viena zieda stublāja veidošanos dažu nākamo mēnešu laikā. Ja stublājs ir nokaltis, tad gan ieteicams to noņemt pilnībā," stāsta eksperts.