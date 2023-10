Vasarnīca dodas ziemas miegā – kā to atstāt drošībā?

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, par ko apdrošināšanas sabiedrībā ERGO ik gadu tiek saņemta virkne atlīdzību pieteikumu ne tikai no vasarnīcām, bet arī no apdzīvotiem īpašumiem, ir ziemas spelgonī plīsušas apkures un ūdens caurules. Īpaši, ja caurules plīsušas mājas bēniņos, applūdinot visu īpašumu, sekas var būt ļoti nopietnas un zaudējumi parasti mērāmi daudzos tūkstošos eiro.

Savukārt gadījumos, kad caurules ir aizsalušas, ēku īpašniekiem nevajadzētu nodarboties ar pašdarbību, mēģinot tās atkausēt, piemēram, ar karstā gaisa fēnu vai citiem amatniecības instrumentiem, kas bieži vien situāciju padara tikai sliktāku. Tā vietā būtu jāvēršas pēc palīdzības pie profesionāļiem.

Visaktuālākā – apzagšana

“Noteikti iesaku nežēlot padsmit eiro mēnesī un pieslēgt vasaras mājai apsardzes sistēmu,” saka Artūrs Mezītis. “Tieši par zādzībām saņemam vairāk izsaukumu – vairāk nekā par bojātām ēkām,” viņš norāda. Savukārt ERGO klientu praksē ir bijis gadījums, kad kādā vasarnīcā, kas ziemas periodā atstāta nepieskatīta, ieradies bezpajumtnieks, kurš atvēris durvis, nomazgājies, paēdis un tad devies prom. “Nekas netika nozagts, bet situācija, protams, nepatīkama,” norāda Lelde Mūsiņa, ERGO Privātā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja.

Ko ņemt vērā, “ieziemojot” vasarnīcu?