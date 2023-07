Kā rīkoties, lai laimīgam sunim būtu priecīgs saimnieks?

Diena, kad uz mājām atved savu suni, daudziem paliek atmiņā kā priekpilns notikums, jo šķiet, ka turpmāk tava vai tavas ģimenes dzīve būs kā Holivudas filmā – jauki pavadīts laiks kopā ar ģimenes mīluli. Tomēr nereti eiforija ilgst tikai pāris dienu, jo jaunā ģimenes locekļa dēļ nākas pilnībā mainīt ierasto kārtību. Ja saimnieks šīm izmaiņām nav sagatavojies, nespēj pielāgoties dzīvnieka vajadzībām un neizprot, kas tieši viņam ir nepieciešams, suns kļūst par traucēkli un pieaug vēlme no tā atbrīvoties, līdz kādā dienā to nogādā patversmē vai pamet uz ielas…

Lai tā nenotiktu, “If Apdrošināšana” kopā ar patversmes “Labās mājas” saimnieci Astrīdu Kārkliņu aicina domāt par suņa labklājību jau tad, kad viņš vēl nav šķērsojis tavas mājas slieksni. Pārdomāt katru sīkumu, lai turpmākā līdzāsdzīvošana būtu tīkama un radītu prieku gan saimniekam, gan četrkājainajam draugam.

Lai vēlmes sakrīt ar iespējām

Ir cilvēki, kas uzskata, ka viņiem vajag tikai vienas konkrētas šķirnes suni vai jaukteni, kam ir pārsvarā šīs šķirnes iezīmes. Bet, pirms ved mājās angļu buldogu, špicu vai vācu aitu suni, labāk iepazīsties ar izvēlētās šķirnes raksturīgākajām iezīmēm un šo dzīvnieku vajadzībām un pārdomā, vai tev būs iespēja tās apmierināt. Bieži vien, ņemot mājdzīvnieku, cilvēks vispirms domā par sevi – cik man būs forši, kā ar suni došos laiskās pastaigās, kā dzīvnieks mīļi pieglaudīsies, kad skatīšos televizoru, kā atnesīs aizmesto bumbiņu un cik skaisti vai iespaidīgi izskatīsies sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās. Bet domāt vajadzētu par kaut ko pavisam citu – kā savās jaunajās mājās jutīsies šīs šķirnes suns? Vai būs pietiekami liela platība, kur izskrieties? Vai viņš mājās varēs dauzīties? Vai dzīvoju pie parka, kur suns varēs veikt fiziskos vingrinājumus? Cik gara ir mana darba diena, vai man būs iespēja izvest suni ārā ilgāk nekā uz piecām minūtēm no rīta un vakarā? Jāatceras, ka noteiktu šķirņu suņi ir īpaši aktīvi, un, ja šie mīluļi nebūs pietiekami fiziski noslogoti un nodarbināti, paliekot mājās vieni, viņi gribēs kaut kur likt savu uzkrāto enerģiju un var sadarīt dažādus nedarbus – no čību sagraušanas līdz pat mēbeļu izpostīšanai. Ņem vērā arī to, cik liels ir izvēlētās šķirnes suns, kāda ir viņa tieksme komunicēt un kāds ir apmatojums. Godīgi atbildi uz jautājumu, vai tevi netracinās visur esošās dzīvnieka spalvas?

Pārdomā katru sīkumu

“Man ļoti patīk dāņu pieredze – pirms ved mājās suni, visa ģimene apsēžas pie galda un pārrunā, katru sīkumu: kā jaunais ģimenes loceklis turpmāk ietekmēs viņu ikdienu, kas dzīvniekam ir nepieciešamas un vai viņi to spēs nodrošināt. Mums būtu no viņiem jāmācās,” par redzēto Dānijā sajūsminās patversmes saimniece.

Pirms suņa ienākšanas mājās visam jābūt perfekti izdomātam līdz sīkumiem, turklāt jaunajiem saimniekiem ir jābūt gataviem, ka suņa dēļ var nākties krasi mainīt savu dzīvesveidu un pat mājokļa iekārtojumu. Tāpēc patversme “Labās mājas” ir izstrādājusi jautājumus, uz kuriem aicina atbildēt ikvienu, kurš gatavojas adoptēt dzīvnieku. “Ar šiem jautājumiem mēs mudinām cilvēkus aizdomāties par to, kādu atbildību viņi turpmāk uzņemas. Ja, pieņemot dzīvnieku, cilvēki nebūs visu pārdomājuši, cietīs dzīvnieks. Bet neviens un nekad nedrīkst spēlēties ar dzīvas būtnes likteni!” emocionāla ir Astrīda Kārkliņa.

Kucēnu vai pieaugušu suni

Nenoliedzami, daudzi grib ņemt kucēnu, nevis pieaugušu vai jau padzīvojušu suni, bet maldīgi ir uzskatīt, ka vieglāk sākumā būs ar vienu vai otru. Nē! Ja esi izlēmis par labu kucēnam, rēķinies, ka ar to vismaz nedēļa būs jāpavada mājās kopā, tāpēc nāksies doties atvaļinājumā. Mazulim būs jāsocializējas, jāapgūst šīs pasaules skaņas, smaržas, darbības, notikumi. Nedrīkst būt tā, ka pārved mājās kucēnu un otrā dienā jau ej uz darbu. Ja nevari paņemt atvaļinājumu, ģimenes locekļiem ir jāsadarbojas savā starpā, jāorganizē diena tā, lai kucēns nekad nebūtu mājās viens pats. Jau no pavisam mazām dienām kucēnam ir jāmāca elementāras lietas, jo vēlāk tās iemācīt būs grūtāk. “Patversmē redzam, cik bailīgi zvērēni ir tie kucēni, kas nav socializējušies vai ir auguši kādā šķūnī,” skumīgi nosaka patversmes saimniece.

Savukārt, paņemot jau pieaugušu dzīvnieku, ir jārēķinās, ka viņam, iespējams, ir kādas emocionālas traumas no iepriekšējās dzīves; nereti šie dzīvnieki ir sevī ļoti noslēgušies, bailīgi. Tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai suns pie tevis pierastu, lai nejustos vientuļš un iemācītos atkal kādam uzticēties. Atceries, ka dzīvniekam vides maiņa rada stresu, tāpēc ļauj viņam pie jaunajiem dzīves apstākļiem un cilvēkiem pierast lēnām. Neaizmirsti nopirkt arī kaklasiksnu, pavadu, rotaļlietas un iekārtot sunim ērtu un piemērotu guļamvietu.

Ballītes, koncerti un ceļojumi

Līdz ar suņa ienākšanu mājās tu vairs nebūsi sava laika noteicējs, tāpēc, pirms dzīvnieks ir kļuvis par tavas ģimenes locekli, atbildi uz virkni jautājumu par to, kā suns iekļausies tavos vai tavas ģimenes plānos, kas saistīti ar nebūšanu mājās. Kas pieskatīs mīluli, ja dosies atvaļinājumā? Vai ir kāds, kurš varēs uzņemties rūpes par viņu, ja prom no mājas būs jādodas neplānoti? Ja mainīsi dzīvesvietu, vai spēsi pielāgoties četrkājainā drauga vajadzībām? Vai būs iespēja savu lolojumu atstāt profesionālā dzīvnieku viesnīcā? Vai, dodoties ceļojumā, suns paliks mājās, vai arī brauks tev līdzi, un ko iesāksi ar dzīvnieku ceļojuma laikā? Rēķinies, ka turpmāk vairs nevarēsi no darba uzreiz doties uz teātra izrādi, koncertu vai ballīti un mājās pārnākt tikai naktī, jo tevi mājās gaidīs ļoti nepacietīgs četrkājains draugs, kurš grib doties pastaigā. Vai spēsiet ar ģimenes locekļiem saplānot savas ikdienas gaitas tā, lai suns nekad nebūtu atstāts novārtā?

Viens plus vēl viens – ne vienmēr tā ir laba kompānija

Ja mājās jau ir suns vai kaķis un plāno, ka viņam tuvākajā laikā pievienosies vēl viens suns, rēķinies, ka ne vienmēr dzīvniekiem izdodas savā starpā sadzīvot. Lai neveidotos nepatīkamas situācijas, labi pārdomā, vai mājās ir pietiekami daudz vietas, kur dzīvnieki varēs uzturēties, viens otram netraucējot. Ja tagad mājās būs divi suņi, vai varēsi abus izvest vienā laikā pastaigāties? Suns kā jau bara dzīvnieks otru dzīvnieku pieņem labprātāk, kamēr individuālists kaķis ar vēl vienu saimnieku mīluli sadzīvot bieži vien nespēj, tāpēc mājās visu laiku ir tracis un ķīviņi.

Nē vārītiem kartupeļiem un makaroniem

“Dažkārt cilvēki nesaprot, kāpēc sunim ir nepieciešama speciāla barība un savi trauki. Ir jābeidz domāt kā padomju laikā, kad uzskatīja, ka suns jābaro ar to, ko ēd paši. Tā nav! Lai dzīvnieks būtu vesels un laimīgs, viņam jādod ēst to, kas viņam kā gaļēdājam ir piemērots, proti, speciālā suņu barība vai speciāli gatavots gaļas ēdiens,” uzsver Astrīda Kārkliņa. Lai nebūtu pārsteigumu, ka jaunais draugs apēdīs neplānoti lielu daļu no taviem ienākumiem, painteresējies, cik daudz katru mēnesi izmaksās suņa barība. Atceries – jo lielāks dzīvnieks, jo vairāk viņš ēdīs. Un nepietiek tikai ar barību, vajadzīgs arī kāds našķis. Savukārt kucēnam nāksies pirkt tieši viņam domātu barību, kurā ir papildu vitamīni un minerālvielas. Barība jāizvēlas ne tikai atbilstoši dzīvnieka vecumam un lielumam, bet jāņem vērā arī šķirnes īpatnības. Neaizmirsti, ka četrkājainajam draugam vienmēr jābūt pieejamam arī tīram un svaigam dzeramajam ūdenim.

Medicīniskie izdevumi jāsedz pašiem

Rēķinies ar to, ka suns nav cilvēks, tāpēc viņam bezmaksas medicīna nepienākas un par jebkuru veterinārārsta pakalpojumu un zālēm būs jāmaksā suņa saimniekam. Turklāt mūsdienās šie pakalpojumi ir dārgi un pat ļoti dārgi. Iespējams, kāds teiks, ka kādreiz mājdzīvnieki tik bieži neslimoja, tomēr jāņem vērā, ka arī veterinārā medicīna ir attīstījusies un piedāvā iespēju veikt ļoti smalkus izmeklējumus. Tāpat jārēķinās, ka summu, kādu var nākties samaksāt par četrkājainā mīluļa ārstēšanu, veido ne tikai diagnosticētā kaite; tā var būt akūta ārstēšana, kā arī dzīvnieka atlabšanas periods, kura laikā ir jādodas regulārās vizītēs, jālieto medikamenti un speciālā barība. Tāpēc, jau laikus parūpējoties par sava suņa apdrošināšanu, ir iespējams izvairīties no nepatīkama pārsteiguma rēķina saņemšanas brīdī.

Pēc “If Apdrošināšana” datiem, biežākie akūtie gadījumi, kad dzīvniekam nepieciešama veterinārā palīdzība, ir zarnu trakta problēmas, ko izraisa gan vīrusi un baktērijas, gan norīti svešķermeņi. Piemēram, nesen bija gadījums, kad kaķim bija akūti gremošanas traucējumi, un saimniekam par trim vizītēm pie ārsta nācās samaksāt 500 eiro. Savukārt, ja sunim ir nepieciešama, piemēram, krustenisko saišu operācija, tad jārēķinās ne tikai ar izmeklējumu un operācijas izmaksām, bet arī ar to, ka izdevumi būs arī atlabšanas laikā. Tāpēc mājdzīvnieku apdrošināšana ir drošības spilvens, kurā ir vērts ieguldīt katru mēnesi nelielu summu, jo ilgtermiņā tā var atmaksāties.

“Cilvēki ir zvanījuši uz patversmi un lūguši padomu, ko darīt, ja dzīvniekam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet viņiem nav naudas, lai samaksātu par ārstēšanu, tāpēc mīlulim nespēj palīdzēt. Tās ir ļoti bēdīgas, sirdi plosošas situācijas… Arī patlaban patversmē “Labās mājas” ir kaķis, no kura saimniece atteicās, jo viņai nebija naudas tā ārstēšanai,” skumjo situāciju raksturo Astrīda Kārkliņa.

Lai šādas situācijas tevi nepārsteigtu nesagatavotu, ir jāmeklē risinājumi, piemēram, jāveido speciāls uzkrājums vai jāizvēlas mājdzīvnieka apdrošināšana.

Pacietība un vēlreiz pacietība

Līdzko suns ir ienācis pa tavas mājas durvīm, ir jāapbruņojas ar milzīgu pacietību, jo sākumā visdrīzāk nekas nenotiks tā, kā esi iztēlojies un izsapņojis. Pacietība un vēlreiz pacietība, kā arī tas, cik daudz būsi gatavs ieguldīt mīlestību un domāt par suņa labklājību, noteikti dos lielisku rezultātu. Tikai tā iegūsi uzticamu, laimīgu četrkājainu draugu uz daudziem gadiem.