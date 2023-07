Kādas konservētās pupiņas var atrast veikalu plauktos?

* Sarkanās pupiņas (Kidney beans)

Ļoti plaši izmanto meksikāņu virtuvē. Konservētās ir gana labs variants, lai tās lietotu ātri pagatavojamiem ēdieniem: zupās, salātos, sautējumos, arī biezeņos.

* Baltās pupiņas (Cannellini beans)

Šīs mazās pupiņas ir iecienīta salātu sastāvdaļa. Tām ir maiga, riekstaina garša, turklāt karsēšanas laikā tās labi saglabā formu un nesašķīst. Šīs pupiņas lieliski iederas arī kartupeļu biezenī, tās var viegli sastampāt, samaisīt ar zaļumu pesto, ķiplokiem un eļļu un pasniegt piedevās ceptai vai grilētai gaļai, kā arī zivīm. Tās iederas arī tomātu mērcē, ko pasniedz pie makaronu ēdieniem (pastas).

Foto: Shutterstock

* Brūnās pupiņas (Borlotti beans)

To miltainajai tekstūrai ir it kā neitrāla, tomēr mazliet saldena garša, tāpēc tās kalpo par labu pamatu produktiem ar asāku garšu. Brūnās pupiņas izmanto zupās, mērcēs, sautējumos, no tām var gatavot krēmus, ko pasniegt pie ceptiem vai grilētiem dārzeņiem, kā arī ziest uz maizes.

Foto: Shutterstock

* Jauktās pupiņas jeb pupiņu maisījums (Mixed beens)

Universāls palīglīdzeklis visiem gadījumiem, kad mājās nekā nav. Der salātiem, zupām, biezeņiem, sautējumiem, mērcēm, pupiņu krēmiem. Galvenais, lai pie rokas būtu pikantas garšvielas, kas piešķir neitrālajiem pupiņu ēdieniem bagātīgāku garšu un aromātu.