Atklāts jauns Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku novietnē Madonas novadā

PVD novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus un epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās 44 cūkas tiks likvidētas.

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus šīs zonas.

Pirms nedaudz vairāk nekā divām nedēļām šogad pirmais ĀCM gadījums mājas cūku novietnē tika konstatēts Madonas novadam kaimiņos esošajā Gulbenes novadā. Tur nācās likvidēt 101 cūku.

PVD atgādina - lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošība - pie ieejas cūku novietnē jānomaina apavi un jāveic apavu dezinfekciju, darba rīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās, jānovērš tiešs un netiešs mājas cūku kontakts ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp no savvaļas dzīvniekiem jāsargā mājas cūku barība, nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, cūkas nedrīkst barot ar pārtikas produktu pārpalikumiem, zaļbarību (arī piemājas dārzos pļauto zāli) un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem, cūku novietnēs nedrīkst ielaist apmeklētājus, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Lielākais drauds mājas cūku novietnēm ir meža cūkas. Tām raksturīgā straujā populācijas atjaunošanās un ĀCM vīrusa izturība dabā veicina infekcijas izplatību jaunos meža cūku baros, kas kļūst par vīrusa rezervuāru dabā. Tas, savukārt, rada pastāvīgu apdraudējumu mājas cūku audzētājiem.

Šogad ĀCM konstatēts 301 mežacūkai 23 Latvijas novados.

Sevišķi uzmanīgiem jābūt Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Siguldas, Smiltenes, Tukuma, Valmieras, Varakļānu un Ventspils novadu mājas cūku turētājiem, jo šajās teritorijās ir konstatēts vislielākais meža cūku inficēšanas gadījumu skaits.