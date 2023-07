Bagātīgākais C vitamīna avots atrodas tavā dārzā! Kurš tas ir?

Cik daudz vajag profilaksei?

C vitamīns ir jāuzņem katru dienu, jo pats tas organismā neveidojas. Pieaugušam cilvēkam ieteicami 200–500 mg C vitamīna dienā, bet vairāk tas ir vajadzīgs grūtniecēm, smaga fiziskā un garīgā darba darītājiem, kā arī, ja atrodies ilgstošā stresa ietekmē.

Tad kursa veidā tā devu var palielināt līdz 1000 mg dienā. Par C vitamīna trūkumu organismā var liecināt asiņojošas smaganas, lēna brūču dzīšana un sāpīgas locītavas.

Vislabāk C vitamīns organismā asimilējas, ja tiek lietoti svaigi, termiski neapstrādāti augļi un dārzeņi. Īpaši vasaras laikā ieteicams baudīt dārzā pieejamās svaigās ogas, jo sevišķi zemenes, un augļus.

C vitamīnu bagātīgi satur upenes, citroni, kā arī zaļie zirnīši, brokoļi, sarkanā paprika, skābētie kāposti. Lai uzturētu C vitamīna līmeni, pietiek dienā apēst 2–3 augļus ar augstu C vitamīna koncentrāciju. Pie 500 mg C vitamīna var tikt, apēdot 50 g sarkano mežrozīšu augļu vai 200 g sarkanās paprikas, 250 g smiltsērkšķu vai 400 g Briseles kāpostu.

Izmēģini kādu no šiem

Mežrozīšu dzēriens

No mežrozīšu augļiem vari pagatavot vitamīnu dzērienu – trīs ēdamkarotes sausu mežrožu augļu aplej ar divām glāzēm ūdens un vāri desmit minūtes. Pēc tam atstāj uz nakti ievilkties. Lieto pa ⅓ glāzes trīs reizes dienā.

Smiltsērkšķu dzēriens

Smiltsērkšķu ogās ir septiņas reizes vairāk C vitamīna nekā citronos, un to spēcīgie antioksidanti brīnišķīgi stiprina organismu. Lietošana – sulu parasti šķaida ar ūdeni vai citām sulām, piemēram, burkānu vai ābolu. Dienas laikā gan ieteicams izdzert ne vairāk kā 120 ml smiltsērkšķu sulas. Savukārt smiltsērkšķu eļļu var lietot pa tējkarotei divas reizes dienā 30 minūtes pirms ēdienreizes.