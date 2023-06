Būtiski palielinājies iedzīvotāju ziņojumu skaits par bīstamajām invazīvajām sugām Latvijas dabā

“Mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un sadarbībā – ikviena praktiskā iesaistē. Paldies cilvēkiem par aktivitāti – gan interesējoties par invazīvajām sugām, gan dodot savu artavu to ierobežošanā un ziņojot par atrašanās vietām,” saka pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs.

Pēdējā mēneša laikā, kamēr norisinājās pārvaldes projekta LatViaNature kampaņa “Ķeram svešos Latvijas dabā!“, sešas reizes palielinājies no iedzīvotājiem saņemto ziņojumu skaits par dabā novērotajām invazīvajām sugām. Ja pērn mēnesī Invazīvo sugu pārvaldnieka vietnē www.invazivs.lv vidēji tika saņemti 79 ziņojumi, tad aizvadītā mēneša laikā – 463 ziņojumi. No invazīvajiem augiem visvairāk cilvēki ziņojuši par Kanādas zeltslotiņas, ošlapu kļavas un Sosnovska latvāņa izplatīšanās vietām, no invazīvajiem dzīvniekiem – par Spānijas kailgliemezi, Amerikas ūdeli un jenotsuni.

Arī kopumā šogad iedzīvotāju aktivitāte, ziņojot par invazīvajām sugām, ir palielinājusies. 2023. gadā saņemti jau 2 130 ziņojumi, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz pērn visa gada laikā kopumā saņemto ziņojumu skaitu.

Savukārt par to, ka pieaugusi iedzīvotāju interese uzzināt vairāk par Latvijas dabai bīstamajām sugām, liecina vietnes www.invazivs.lv apmeklējumu skaita pieaugums, kas pārsniedz 4,5 tūkstošus. Tas ir 45 reizes vairāk nekā vidēji vienā mēnesī aizvadītajā gadā.