Noskaidroti veiksmīgākie Invazīvo sugu detektīvi

Apkopojot jautājumu spēles “Invazīvo sugu detektīvi” rezultātus, varam secināt, ka svešajiem Latvijas dabā noslēpties nebūs viegli – lielāko daļu invazīvo augu atpazina vairums spēles dalībnieku. Tomēr netrūka arī pa kādam klupšanas akmenim.

Spānijas kailgliemezi pazīst visi

Sāksim ar tiem svešiniekiem, par kuru invazīvo dabu ir vismazākās šaubas.

Pirmajā vietā, sasniedzot teju maksimālo rezultātu, ierindojās Spānijas kailgliemezis – to kā invazīvu sugu atpazina 99,03% spēles dalībnieku. Tas nepārsteidz, jo latvieši ir dārzkopju tauta, bet pēdējo gadu laikā spāņu gliemis ir kļuvis par Latvijas dārzu ļaunāko murgu.

Otrajā vietā, pavisam mazliet atpaliekot no sava glumā kolēģa, ierindojies Sosnovska latvānis. To atpazinuši 97,49% detektīvu. Kā nu ne, latvāņu audzes kļuvušas par neatņemamu un ne pārāk simpātisku Latvijas dabas ainavas sastāvdaļu, bet stāsti par apdegumiem, ko tie sarūpējuši, ceļo no mutes mutē kā dzīvas leģendas. Trešo vietu ar atzīstamu rezultātu – 95,17% ieņem Kanādas zeltgalvīte. Lai gan šis augs cilvēkam nekādu lielo postu nedara, tomēr dabai tā ir smaga nasta, tāpēc tās atpazīstamība iepriecina.

Viltīgā mārīte

Kuras sugas invazīvo sugu detektīviem izrādījās lielākais klupšanas akmens? Pirmajā vietā ar lielu atrāvienu ierindojas latvietim tik mīļa kukaiņa svešzemju vārda māsa – daudzveidīgā mārīte, kuru atpazina vien 32,82% spēles dalībnieku. Daudzus samulsināja platspīļu upesvēzis, kuru aizdomās par svešzemju izcelsmi turēja teju tikpat liels skaits spēlētāju. Otrajā vietā ar 65,25% ierindojās jenotsuns. Acīmredzami, ka detektīvi labāk orientējas augu sugās, lai gan kopumā rezultāts nav slikts – galu galā kuplastaino Latvijas mežu jaunienācēju atpazinuši lielākā daļa dalībnieku. Trešajā vietā atradusies vieta arī kādam floras pārstāvim, vai pareizāk sakot – pārstāvei – puķu sprigani atpazina 65,64% detektīvu.

Un balvas dodas pie…

Tomēr neatkarīgi no tā, kurā nominācijā laurus plūkuši invazīvie augi un dzīvnieki, balvas saņems acīgie un zinošie detektīvi. Balvu ieguvējus mēs izlozējām no visu dalībnieku, kas izvēlējās piedalīties izlozē, skaita. Ar trim veiksminiekiem mēs sazināsimies, izmantojot norādītos e-pastus. Balvā – žurnāla “100 Labi Padomi” abonements un invazīvo sugu kāršu komplekts. Paldies visiem, kas piedalījās – jūs bijāt lieliski!